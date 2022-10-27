Путін запевняє, що російські втрати на війні удесятеро менші, ніж в України

На його думку, війна в Україні є "частково громадянською" через нібито "єдність" росіян і українців.
Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що співвідношення людських втрат на війні в Україні нібито становить 1 до 7 або 1 до 8 на користь РФ.
Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу "Валдай".
"Говорю про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7 або 1 до 8. Людей не шкодують. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити", — збрехав Путін.
Водночас, він не пояснив, навіщо ж тоді потрібна мобілізація і вербування зеків у в'язницях, якщо російська армія так "вправно" воює.
Також диктатор знову згадав свою "стару пісню" про те, що росіяни та українці – один народ. На його думку, війна в Україні є "частково громадянською" через нібито "єдність" росіян і українців.
Які насправді втрати РФ у війні з Україною
Зазначимо, що слова Путіна про втрати - цілковита нісенітниця. Українська сторона неодноразово наголошувала, що РФ просто жене своїх людей на м'ясо, і її втрати набагато більші, ніж українські.
Зокрема, в РФ - величезні втрати на Бахмутському напрямку, про що вчора розповідав президент Володимир Зеленський. За його словами, "там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть".
Через це російське командування запровадило в районі Бахмута подвійну систему загороджувальних загонів.
Раніше командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, що співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5 на користь України.
У серпні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати РФ у війні з Україною становлять понад 80 тис. військових - убитих, поранених та дезертирів.
Нагадаємо, що станом на 27 жовтня втрати окупантів становили 69 220 осіб убитими. Проте 21 вересня Шойгу запевняв, що втрати російської армії у війні в Україні становлять лише 5 937 загиблих.
Крім того, українські захисники знищили:
- танків – 2 631 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 364 (+14);
- артилерійських систем – 1 690 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 379 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 192 (+0);
- літаків – 271 (+0);
- гелікоптерів – 249 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);
- крилатих ракет – 351 (+1);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 078 (+2);
- спеціальної техніки – 150 (+1).