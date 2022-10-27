Путін запропонував Зеленському прямі переговори: що задумали в Кремлі

Росія звертається за допомогою в організації переговорів навіть до країн Африки.

Президент Росії Володимир Путін запропонував перемовини президенту України Володимиру Зеленському. Посередником виступив лідер африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який відвідав Москву і Київ, щоб передати відповідний меседж Кремля.

ТСН.ua розбирався, що стоїть за пропозицією Росії і чому в припиненні бойових дії в Україні зацікавлені країни Африки.

Очільник Гвінеї-Бісау в Києві передав слова Путіна, що той "готовий до переговорів із президентом Зеленським".

"Я був у Москві, з президентом Путіним, який мене просив передати меседж, поговорити з вами. І дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є надзвичайно важливим для наших дій спільних. І я можу сказати, що це також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки", – розповів Ембало.

Президент України у відповідь заявив, що для переговорів треба, щоб одна держава поважала іншу державу, її територіальну цілісність, суверенітет і кордони. Він нагадав, що Путін, який нібито закликає до діалогу, відправив 400 безпілотників вбивати українців.

Чому африканський лідер визвався мирити Україну і Росію

Посередництво президента Ґвінеї-Бісау Умару Ембало в питанні переговорів стало несподіванкою для всіх.

Ембало є головою Західноафриканського інтеграційного об'єднання ЕКОВАС (15 країн). Ці країни страждають через розв'язану Путіним війну: не вистачає добрив, які постачала РФ, та аграрної продукції з України. І все це призводить до голоду. Тому Умару Ембало тепер намагається "примирити" РФ з Україною, пише в своєму Telegram-каналі "Орестократія" журналіст Орест Сохар.

ЕКОВАС висунула Ембало переговорником, який начебто може сприяти закінченню війни. В Африці генерал вважається вдалим переговорником, бо зумів не допустити революцію в власній країні, втримав прихильність військових. Також він сприяв врегулюванню сепаратистського конфлікту на півдні Сенегалу.

Своєю чергою, Путіну потрібна прихильність ЕКОВАС. Він прагне уникнути ізоляції РФ, мати більше голосів в ООН та створити широку коаліцію... Йому вигідно, щоб африканські країни скаржились на голод та просили Україну піти на переговори. Таким чином Путін намагаєтсья зупинити контрнаступ ЗСУ та залишити окуповані українські області собі, йдеться в публікації.

Подоляк: піти на переговори означає здатися

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що під пропозицією щодо переговорів з Путіним криється ультимативна вимога про капітуляцію.

"Вісім місяців ми ефективно боронимо свою землю. Ми контрнаступаємо, це переможна хода. Це не питання завтрашнього дня, а більш віддалене, але світ спостерігає, як маленька ефективна держава під назвою Україна спокійно звільняє свої території", - зазначив він.

За словами Подоляка, на цьому фоні "пропонувати Україні сісти за стіл переговорів означає прийняти ультиматум програючої країни".

"Росія програє у військовому сенсі, демонстративно б'є по цивільних об'єктах, по енергетичній інфраструктурі, погрожує світу нуклеарною зброєю, і саме в цей час ми маємо прийняти ультиматум РФ. Так виглядає пропозиція переговорів. Це буде означати, що Україна має здатися", - зазначив радник керівника ОПУ.

Навіщо Путіну переговори з Зеленським

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначає, що РФ намагається зупинити український контрнаступ.

"Вони кажуть - давайте, ми почнемо переговори, а ви зупините наступ ЗСУ, припините обстрілювати територію, військові об'єкти, штаби, склади. А ми почнемо переговори, повільно розмовлятимемо", - зазначив він.

Фейгін нагадав, що у березні на переговорах у Туреччині українська сторона пропонувала припинити вогонь, але отримала відмову.

"На чолі російської делегації були Мединський і Слуцький. Вони сказали - ні, ми ведемо переговори, а бойові дії своєю чергою. Вони тоді були переконані - навіщо припиняти наступ? Можна використовувати переговори, щоб з позиції сили домогтися окупації нових територій. А зараз ситуація змінилася радикально - наступають ЗСУ, і тепер вони самі хочуть, використовуючи переговори, припинити цей наступ. Не вийде", - наголосив російський правозахисник.

Фейгін пояснив, як Путін може створити передумови до переговорів та реальних компромісів:

"Потрібно просто відводити війська. Можна це робити навіть під вогнем противника. Тоді ви опинитеся на безпечній відстані - на тих місцях, на яких були дислоковані до 24 лютого. Дуже проста формула. Думаю, що вони на це не погодяться. Це не більше, ніж маневри, щоб виграти час, перегрупуватися та підвести озброєння".

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