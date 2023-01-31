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Путін запровадив "повний воєнний стан" на окупованих територіях України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Путін запровадив "повний воєнний стан" на окупованих територіях України

Фото: Associated Press

Президент РФ також встановив рівні терористичної загрози у прикордонних з Україною областях.

Російський диктатор Володимир Путін підписав "указ", відповідно до якого скасував обмеження щодо термінів введення рівнів терористичної небезпеки в прикордонних районах РФ, а також "запровадив" на тимчасово окупованих територіях України воєнний стан, що передбачає обмеження на пересування місцевих жителів.  

Про це йдеться на офіційному правовому порталі РФ.

Як йдеться у документі, раніше рівень терористичної загрози встановлювався не більше ніж на 15 діб, через що доводилося його постійно продовжувати. 

Путін також доручив посилити огляд і контроль за транспортом у прикордонних районах, де встановлено режим територіальної загрози.

Рівні терористичної загрози:

  • на тимчасово окупованих територіях України введено воєнний стан, що передбачає обмеження на пересування місцевих жителів;
  • у прикордонних регіонах, в тому числі в окупованому Криму посилена охорона громадського порядку, введений "особливий режим" на транспорті, обмежена свобода пересування, а також застосовано "тимчасове відселення" людей нібито в безпечні райони;
  • у 18 регіонах Південного і Центрального федеральних округів РФ посилена охорона правопорядку, введений "особливий режим" на транспорті та об'єктах енергетичної інфраструктури;
  • в інших регіонах РФ в жовтні ввели режим "рівня базової готовності".

Нагадаємо, у жовтні минулого року Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Путін запровадив "середній рівень реагування" у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, а також Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
543
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