Путін "запровадив" воєнний стан в чотирьох частково окупованих областях: подробиці і реакція України

Президент Росії Володимир Путін видав указ про запровадження воєнного стану з 20 жовтня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Представники української влади вважають це рішення ознакою агонії кремлівського режиму, але не виключають, що воно додасть проблем мешканцям окупованих територій.

ТСН.ua зібрав подробиці рішення президента РФ.

Про що йдеться в указі

Запроваджений Путіним режим воєнного стану передбачає, що окупаційні адміністрації можуть вживати таких заходів:

Запровадити військову цензуру за відправленнями та повідомленнями, контролювати телефонні переговори.

Затримувати громадян та транспортні засоби до 30 діб.

Посилити охорону громадського порядку та охорону військових, важливих державних та спеціальних об'єктів.

Запровадити комендантську годину.

Заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону.

Використовувати ЗМІ для оборонних потреб.

Влаштовувати особистий огляд громадян, їхніх речей, житла та транспортних засобів.

Вилучати необхідне для потреб оборони майно в організацій та громадян із виплатою його вартості.

Залучати громадян до виконання робіт для потреб оборони, відновлення зруйнованих систем життєзабезпечення, участі у боротьбі з пожежами.

В документі зазначено, що уряд Російської Федерації повинен "протягом 3 днів подати пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, в яких було запроваджено воєнний стан".

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Крім того, у восьми регіонах запроваджується "середній рівень реагування". Це анексовані Крим та Севастополь, а також регіони, що межують в Україною - Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.

До того ж, російський диктатор оголосив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема, це Москва) і Південного федеральних округів.

Як відреагували в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував указ Путіна.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - зазначив Подоляк.

Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає "воєнний стан Путіна "жестом відчаю та агонії".

"Навіть мобілізація та енергетичний терор не дали бункерному терористу можливості утримати вкрадені території, зупинити наступ ЗСУ та позбавити Україну підтримки всього цивілізованого світу. Військовий стан на окупованих територіях дасть можливість насильно призивати чоловіків — громадян України, і відправити їх в окопи помирати, як це раніше було зроблено з жителями Донецька та Луганська. Це геноцид. Терор. Крайній ступінь цинізму", - наголосив Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телеканалу Freedom висловив думку, що непросте становище українців на окупованих територіях тепер погіршиться ще більше.

"Ситуація з початку окупації вкрай важка на цих територіях без будь-яких оголошень з боку РФ, зокрема Путіна, про воєнний стан. І так максимальна фільтрація, максимально працює пропаганда, зараз пішли мобілізаційні процеси. Тому я думаю, що сильно не зміниться ситуація, але всього цього стане ще більше, ще небезпечніше буде нашим людям, ще більше буде жертв військових злочинів окупаційного режиму. В інших речах нічого не зміниться", - вважає Соболевський.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Володимир Путін таким чином демонструє свою рішучість не віддавати окуповані землі.

"Режим Путіна тримається виключно на пропаганді. Без зомбування населення режим приречений, тому вони мусять нескінченно "підгодовувати" мешканців. Тепер він "запровадив" воєнний стан з метою "Вставай, страна огромная!". Він залякує, що в іншому випадку "кляті натівці з укрофашистами дійдуть мало не до Владивостоку", - каже Черник.