"Путін запустив розвал Росії": Подоляк спрогнозував, що низка етнічних регіонів може від'єднатись

Розвал Росії - історичний процес, який буде пришвидшений діями російського диктатора Путіна.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, план Путіна включає в себе руйнацію класичної імперської Росії.

"Тобто він несвідомо це зробив. Але безумовно, коли ти знаходишся в такому пузирі, коли ти не розумієш, що відбувається в світі, хто на яких ресурсах сьогодні знаходиться, то ти автоматично запускаєш процес руйнації невідповідної логістики своєї країни – заявам, які ти робив від імені цієї країни", - каже Подоляк.

Він додає, що Росія до 1997 року розвивалась як слабка демократія, а коли вже минули вибори президента, Єльцин практично не брав участі у керуванні країною.

"Вони почали поступово заходити в класичну російську історію, де є цар, де є бояри і де є відповідна риторика, відповідна зовнішня і внутрішня політика і так далі. Це не питання розпаду, це питання трансформації Росії. Росія має бути набагато більш компактною країною, займати набагато меншу глобальну позицію. Відповідно, низка етнічних регіонів може від'єднатись – це те, що не було зроблено в 1991 році", - розповів радник Офісу президента.



Буде країна зовсім іншого рівня, вона вже не буде в G8, G20, навряд чи вона буде в Раді Безпеки ООН, навіть попри те, що це ядерна держава. Певно, буде якийсь інший механізм.

Додамо, що також Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про наявність ризиків для захопленої Запорізької АЕС, коментуючи ймовірність її підриву російськими окупантами.

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