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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін зацікавлений у перемир’ї лише за однієї умови — аналітик пояснив справжні мотиви Кремля

Кремль не зацікавлений ані у припиненні бойових дій, ані в укладенні мирного договору, якщо це не сприятиме реалізації задекларованих цілей.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін. / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на припинення вогню лише в тому випадку, якщо це допоможе досягти його стратегічної мети — знищення української державності.

Про це заявив старший науковий співробітник Центру безпекової політики у США Андрій Ілларіонов в ефірі YouTube-каналу Мосейчук Podcast.

“Цілі відомі — знищення державності України, знищення українського народу, мови, культури, пам’яті. Це саме те, чим Путін займається на окупованих територіях — у Криму, на Донбасі, в Таврії”, — зазначив Ілларіонов.

За його словами, Кремль не зацікавлений ані у припиненні бойових дій, ані в укладенні мирного договору, якщо це не сприятиме реалізації задекларованих цілей так званої “денацифікації” й “демілітаризації” України.

Аналітик також прокоментував телефонну розмову між Путіним і президентом США Дональдом Трампом, наголосивши на глибокій розбіжності позицій сторін.

“Чи можуть вони про щось домовитися? Тимчасово — можливо. Наприклад, щодо обміну військовополоненими. Але з принципових питань — ні. Ми бачимо, що Трамп намагається тиснути на Україну, вивертає їй руки. Але ми не бачили жодного прикладу, щоб Трамп тиснув на Путіна — ні діями, ні навіть словами”, — наголосив Ілларіонов.

На його думку, після розмови з Путіним Трамп, ймовірно, знову намагатиметься вплинути на позицію президента України Володимира Зеленського.

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