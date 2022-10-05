Путін затвердив "ратифікацію" про так зване "приєднання до складу РФ" захоплених територій України

Президент Росії Володимир Путін затвердив "ратифікацію договору" про прийняття так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Перед цим, на позачерговому засіданні 3 жовтня, Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій.

Нагадаємо, 4 жовтня Володимир Зеленський задля забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності України підписав указ, що передбачає визнання нікчемними і юридично безсилими укази Путіна про анексію українських території.

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