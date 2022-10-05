Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін затвердив "ратифікацію" про так зване "приєднання до складу РФ" захоплених територій України

Дата публікації
Перегляди
1030
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін затвердив "ратифікацію" про так зване "приєднання до складу РФ" захоплених територій України

Фото: Associated Press

Напередодні Держдума "ратифікувала" незаконну спробу анексії чотирьох областей України.

Президент Росії Володимир Путін затвердив "ратифікацію договору" про прийняття так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. 

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Перед цим, на позачерговому засіданні 3 жовтня, Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій.

Нагадаємо, 4 жовтня Володимир Зеленський задля забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності України підписав указ, що передбачає визнання нікчемними і юридично безсилими укази Путіна про анексію українських території.

Читайте також:

Крізь сльози співали Гімн України і дякували за звільнення - ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині

Крізь сльози співали Гімн України і дякували за звільнення - ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація