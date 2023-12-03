Путін заявами про війну знімає з себе відповідальність за втрати – військовослужбовець ЗСУ

В Росії продовжують говорити, що російські війська ведуть в Україні активну оборону.

Заява президента-диктатора Росії Володимира Путіна про активну оборону сказана не просто так. Вона знімає з нього відповідальність за втрати армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Якщо би росіяни доповідали своєму населенню, що проводять наступальні дії, атаки, тоді б поставало природнє запитання – а де успіхи? Чи є потреба при таких людських втратах атакувати Авдіївку? А так обгрунтування – ми в обороні, і всі жертви тільки для того, щоб втримати наші позиції", - пояснив Тимочко.

Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує говорити, що російські війська ведуть в Україні активну оборону. Так він намагається приховати факт відсутності будь-яких перемог на фронті, зокрема щодо захоплення Авдіївки.

Шойгу та Путін операції із захоплення Авдіївки стали називати активною обороною після того, як на початку жовтня 2023 року механізовані підрозділи не досягли тактичних успіхів. Від початку жовтня окупанти продовжують кидати піхоту на штурми біля Авдіївки. Там тривають жорстокі бої.

Слова російського вищого військового керівництва про активну оборону навколо Авдіївки навмисно вводять в оману. ЗСУ ніколи не проводили масштабних наступальних операцій у районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Авдіївка є статичною українською оборонною позицією від 2014 року.

Нагадаємо, Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії – він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою "СВО" та "розширенням НАТО".

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