Путін заявив про 700 тисяч своїх військових в Україні: цифри диктатора оцінили в ISW

Президент-диктатор Росії Володимир Путін заявив, що в "зоні спеціальної військової операції" наразі перебувають майже 700 тис. російських військовослужбовців.

Заяву "фюрера" оцінили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ця цифра включає як окуповані регіони, так і прикордонні з Україною території Російської Федерації. Втім, американські фахівці зауважують, що нові дані Путіна значно перевищують його заяву в грудні 2023-го. Тоді він повідомляв про 617 тис російських військовослужбовців задіяних у війні.

Тим часом в ISW згадують заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка у травні цього року про те, що в окупованій Україні дислокується приблизно 510-515 тисяч російських військовослужбовців. Своєю чергою, заступник керівника ГУР України Вадим Скібіцький повідомляв, що РФ зосередили близько 35 тис. особового складу на власній території - на північ від Харківської та Сумської областей, а загалом планують зосередити від 50 тис. до 70 тис. загарбників.

"Заява ​​Путіна про чисельність особового складу може бути перебільшеною або включати різноманітні російські бойові та небойові сили, зокрема, нерегулярні", - заявили в ISW.

Нагадаємо, у США назвали втрати РФ у війні. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч окупантів були вбиті або поранені.

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