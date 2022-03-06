Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Путін заявив Ердогану: РФ зупинить війну, якщо Київ виконає умови Кремля

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін заявив Ердогану: РФ зупинить війну, якщо Київ виконає умови Кремля

Associated Press

Путін заявив про нібито готовність говорити з Києвом.

У Кремлі заявляють про нібито готовність до діалогу з українськими та закордонними партнерами для "врегулювання конфлікту", але зупиняти війну не збираються доки Київ не виконає вимоги Москви. 

Про це повідомили на офіційному сайті Кремля після розмови Володимира Путіна і турецького президента Реджепа Ердогана.

"Звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Путін повідомив Ердогану, що його "спецоперація" йде за планом. Мовляв, бомбить він лише військову інфраструктуру.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація