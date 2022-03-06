Путін заявив Ердогану: РФ зупинить війну, якщо Київ виконає умови Кремля

Путін заявив про нібито готовність говорити з Києвом.

У Кремлі заявляють про нібито готовність до діалогу з українськими та закордонними партнерами для "врегулювання конфлікту", але зупиняти війну не збираються доки Київ не виконає вимоги Москви.

Про це повідомили на офіційному сайті Кремля після розмови Володимира Путіна і турецького президента Реджепа Ердогана.

"Звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Путін повідомив Ердогану, що його "спецоперація" йде за планом. Мовляв, бомбить він лише військову інфраструктуру.