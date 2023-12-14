Путін заявив про 617 тис. росіян в Україні: в ГУР назвали іншу цифру 

Президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що на фронті в Україні перебуває 617 тис. російських окупантів. Втім, в українському ГУР кажуть, що чисельність угруповання менша.

Про це в коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Очільник Кремля розповів, що на початку 2023-го в армію РФ нібито було "набрано" 486 тис. осіб. Наразі ж, запевняє диктатор РФ, чисельність окупаційного війська в Україні, становить 617 тис. осіб.

Втім, Юсов каже, що названа Путіним цифра - завищена. За словами представника розвідки, чисельність російської армії в Україні понад 450 тис. загарбників.

Нагадаємо, також Путін заявив про "потік чоловіків", які готові воювати. З його слів, в РФ відбулася "часткова мобілізація", в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

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