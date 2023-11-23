Путін заявив про готовність до "мирних" переговорів із Україною: в ISW попередили про пастку

Україна висловлює свою готовність вести переговори, але тільки тоді, як Росія виведе свої війська із міжнародно визнаних територій.

Заява російського диктатора Володимира Путіна про готовність до "мирних" переговорів у війні є неправдивою. Таким чином очільник Кремля хоче з мусити Захід передчасно підштовхнути Україну до фальшивих перемовин.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики попереджають, що Путін подібними заявами фальшиво сигналізує про готовність брати участь у так званих змістовних "мирних" переговорах в Україні.

"П утін та інші російські офіційні особи регулярно неправдиво стверджували, що Кремль готовий вести переговори, щоб припинити війну, сигналізуючи, що Кремль підтримує свої максималістські цілі, включаючи територіальні претензії та зміну режиму. Офіційні особи Кремля проштовхували цей наратив, стверджуючи, що Україна не бажає вести переговори з Росією, імовірно, щоб змусити західних чиновників передчасно пропонувати вигідні для Росії поступки, а не брати участь у змістовних, добросовісних переговорах", - пояснили в ISW.

Аналітики наголосили, що українські офіційні особи постійно висловлювали свою готовність вести переговори з Росією, але тільки тоді, як Путін виведе свої війська з території України, включаючи Донбас і Крим.

"ISW не помітив жодних ознак того, що Путін не зберігає своїх максималістських цілей і продовжує оцінювати, що передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада під час виступу на віртуальному саміті G20 Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від "мирних переговорів" з Україною.

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