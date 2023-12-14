Путін заявив про "потік чоловіків", які готові воювати: "До кінця року буде пів мільйона"

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що в РФ відбулася "часткова мобілізація", в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

Про це кремлівський диктатор сказав в під час "прямої лінії" 14 грудня.

"Було багато іронії щодо цього, приліпили їм назву "мобіки". Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців", - висловився Путін.

За його словами, наразі російська армія розпочала кампанію із залучення контрактників.

"До кінця року у нас був план у 412 тисяч чоловік, на вчорашній день було набрано 486 тисяч. Потік наших чоловіків, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках, не скорочується. 1500 записуються щодня. До кінця поточного року буде пів мільйона осіб. Ну, навіщо нам мобілізація?", - заявив диктатор.

Нагадаємо, Путін підписав указ про збільшення своєї армії. Йдеться про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 мільйона осіб. Зокрема, 1,3 із них – військові. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою "СВО" та "розширенням НАТО".

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