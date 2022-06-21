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Путін заявив, що балістична ракета Сармат "стане на бойове чергування" до кінця року

Путін заявив, що балістична ракета Сармат "стане на бойове чергування" до кінця року

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Путін заявив, що балістична ракета Сармат "стане на бойове чергування" до кінця року

Фото: navy.mil

За його словами, "проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети.

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що перший російський стратегічний ракетний комплекс Сармат "стане на бойове чергування" наприкінці 2022 року.  

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - заявив диктатор РФ.

Раніше стало відомо, що російське Міноборони повідомило, що на космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Російські окупанти уточнили, що це перший запуск ракети.

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