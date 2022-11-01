Очільник Кремля Путін заявив, що масовані ракетні удари по Україні - це відповідь за атаку на Чорноморський флот.

Путін заявив, що масовані удари по Україні - це відповідь за атаку на Чорноморський флот. Проте це є черговим публічним доказом геноциду українського народу.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

“Вислів путіна - це черговий публічний доказ генодицу українського народу. Окупанти навіть не приховують, що саме вони обстрілюють цивільну інфраструктуру України. Він також додав, що обстріли – «це не все», що росія могла б зробити, тим самим посилюючи тиск на керівництво України”, - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Маячня Путіна, окрім того, стосувалася і “зернового коридору”. Фюрер заявив, що через морський шлях Україна отримала “повітряні і підводні безпілотники”. Через це начебто РФ і припинила “угоду”.

“Подібні дії рф демонструють їхню слабкість і дають зрозуміти, що на фронті ЗС рф поступаються українським військовим. Також обстріли несуть маніпулятивну функцію, і диктатор рф вважає, що таким чином українці опустять руки і приймуть «рускій мір” замість російської війни”, - додали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що українська авіація завдала 22 ударів по російських військах.

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