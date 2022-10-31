Путін заявив, що масований ракетний удар по Україні був "помстою", та знову пригрозив українцям

Диктатор Путін заявив, що "це було не все", що могли б зробити його терористи.

Російський диктатор Володимир Путін зізнався у воєнному злочині. Він заявив, що масований ракетний удар 31 жовтня по цивільних об'єктах був "помстою за флот".

Про це диктатор сказав 31 жовтня, пишуть російські пропагандисти.

Путін, відповідаючи на питання свого пропагандиста, про масований ракетний удар по цивільній інфраструктурі визнав, що це "була помста за флот". Водночас Путін пригрозив, що це було не все, що нібито можуть вчинити російські терористи.

"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", - сказав Путін.

Ракетний обстріл України 31 жовтня

Російські терористи 31 жовтня вкотре обстріляли Україну ракетами. Загарбники били по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Через це на певний час Запоріжжя, Черкаси, Харків та Київ та інші регіони залишились без електропостачання та водопостачання.

Президент України Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет. Українські захисники збили 45 з них.

29 жовтня російські терористи заявили, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом відомство Шойгу визнало пошкодження кількох бойових кораблів. Саме з них росіяни запускали свої ракети по українських містах, вбиваючи цивільних українців. Україна офіційно не визнала своєї причетності до вибухів у Криму.

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