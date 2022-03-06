Путін заявив, що не проти діалогу з Україною і МАГАТЕ, але висунув свої умови

Зустрічатися у Чорнобилі Путін заявив, що не буде.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін, який розв'язав в Україні війну, погодилися з необхідністю залучення МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів на території України. Також Путін погодився до діалогу з Україною і МАГАТЕ, але за певних умов.

Цієї домовленості вони досягнули під час телефонної розмови, повідомили в Єлисейському палаці 6 березня.

"Президент Франції висловив президенту Путіну глибоке занепокоєння у зв'язку з ризиками для безпеки ядерних об'єктів, а також нагальною потребою вжити конкретних заходів для подолання цих ризиків. Він наголосив на абсолютній необхідності уникати будь-якої шкоди цілісності українських цивільних ядерних об’єктів, безпека яких має бути забезпечена відповідно до правил МАГАТЕ та пропозицій його генерального директора", - йдеться в повідомленні.

В Єлисейському палаці додали, що президент країни-окупанта погодився з тим, що робота з гарантування безпеки ядерних об'єктів "має бути негайно розпочато МАГАТЕ".

Макрон наголосив, що необхідно повністю виключити всі зазіхання на цивільні українські атомні об'єкти. А також закликав Путіна "до поваги міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги".

Своєю чергою, Путін у розмові запевнив Макрона, що начебто не проти зустрічі у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна. Утім, за його словами, така зустріч можлива не у Чорнобилі, а щодо відеоконференції чи третьої країни.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.