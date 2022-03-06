Путін заявив, що не проти діалогу з Україною і МАГАТЕ, але висунув свої умови

Зустрічатися у Чорнобилі Путін заявив, що не буде.
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін, який розв'язав в Україні війну, погодилися з необхідністю залучення МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів на території України. Також Путін погодився до діалогу з Україною і МАГАТЕ, але за певних умов.
Цієї домовленості вони досягнули під час телефонної розмови, повідомили в Єлисейському палаці 6 березня.
"Президент Франції висловив президенту Путіну глибоке занепокоєння у зв'язку з ризиками для безпеки ядерних об'єктів, а також нагальною потребою вжити конкретних заходів для подолання цих ризиків. Він наголосив на абсолютній необхідності уникати будь-якої шкоди цілісності українських цивільних ядерних об’єктів, безпека яких має бути забезпечена відповідно до правил МАГАТЕ та пропозицій його генерального директора", - йдеться в повідомленні.
В Єлисейському палаці додали, що президент країни-окупанта погодився з тим, що робота з гарантування безпеки ядерних об'єктів "має бути негайно розпочато МАГАТЕ".
Макрон наголосив, що необхідно повністю виключити всі зазіхання на цивільні українські атомні об'єкти. А також закликав Путіна "до поваги міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги".
Своєю чергою, Путін у розмові запевнив Макрона, що начебто не проти зустрічі у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна. Утім, за його словами, така зустріч можлива не у Чорнобилі, а щодо відеоконференції чи третьої країни.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.