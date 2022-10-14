Путін заявив, що не шкодує про розв'язану ним війну в Україні: у Зеленського відреагували

Таку заяву Путін зробив на пресконференції в Астані за підсумками його візиту до Казахстану.

В Офісі президента відреагували на цинічну заяву російського диктатора Володимира Путіна, що він не шкодує про розв'язану ним війну в Україні. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що таким висловлюванням очільник Кремля хоче "зняти відповідальність" із себе.

Про це Подоляк написав у себе на сторінці у твітері.

"Заява Путіна, що він ні про що не жалкує, а війна все одно мала статися, – лицемірне зняття відповідальності. Нагадаю: Україна ні на кого не нападала. Як і НАТО. Це Росія вторглася до чужої країни, тероризує міста та страчує людей. Якби РФ не хотіла цієї війни, її би просто не було", - відповів радник керівника ОП Путіну.

Путін хоче "перемир’я" з Україною

Після нищівних поразок російської армії на фронті очільник Кремля Путін почав говорити про "переговори" з Україною. Але лише з однією метою - щоб виграти час і знову піти в наступ весною 2023 року.

Російське опозиційне видання "Meduza" з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що Путін справді думає про можливе поновлення переговорів, які припинилися ще навесні 2022-го. Водночас російський президент хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями Донбасу, і "взагалі не хоче обговорювати Крим". Близькі до Кремля та уряду РФ джерела розповідають, що влада розробила новий "тактичний варіант", який передбачає запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Домовитися про це, за задумом Кремля, могли б російські та українські військові без залучення президентів обох держав.

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