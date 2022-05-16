Путін заявив, що РФ не має проблем щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, але пригрозив реакцією у відповідь

Володимир Путін зазначив, що приєднання цих країн до НАТО не створює безпосередньої загрози для Росії.
Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що у Росії "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак очільник Кремля пригрозив реакцією у відповідь.
Про це він сказав на саміті ОДКБ у Москві.
"Росія не має проблем із цими державами (з Фінляндією та Швецією – ред.). У цьому сенсі безпосередньої загрози розширення з допомогою цих країн для Росії не створюється. Але розширення військової інфраструктури на ці території безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося виходячи з тих загроз, які створюватимуться. Проблеми створюються на голому місці. Відповідним чином на це реагуватимемо", - сказав він.
За словами Путіна, альянс виходить за межі свого географічного призначення і намагається все активніше включатися в міжнародні питання та контролювати міжнародну ситуацію в інших регіонах світу.
Напередодні Швеція та Фінляндія ухвалили офіційні рішення про вступ до НАТО.
Нагадаємо, військовий експерт спрогнозував, чи наважиться Білорусь напасти на Україну.
Читайте також:
- НАТО готується визнати Росію "прямою загрозою": як відреагували у Москві
- "200 тисяч росіян вже закопані в землю": фінський генерал відповів Путіну на погрози щодо вступу країни в НАТО
- Плани провалилися: Блінкен розповів, як Путін своїми діями лише зміцнив Україну та НАТО