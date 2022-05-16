Путін заявив, що РФ не має проблем щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, але пригрозив реакцією у відповідь

Путін заявив, що РФ не має проблем щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, але пригрозив реакцією у відповідь

Володимир Путін зазначив, що приєднання цих країн до НАТО не створює безпосередньої загрози для Росії.

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що у Росії "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак очільник Кремля пригрозив реакцією у відповідь.

Про це він сказав на саміті ОДКБ у Москві.

"Росія не має проблем із цими державами (з Фінляндією та Швецією – ред.). У цьому сенсі безпосередньої загрози розширення з допомогою цих країн для Росії не створюється. Але розширення військової інфраструктури на ці території безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося виходячи з тих загроз, які створюватимуться. Проблеми створюються на голому місці. Відповідним чином на це реагуватимемо", - сказав він.

За словами Путіна, альянс виходить за межі свого географічного призначення і намагається все активніше включатися в міжнародні питання та контролювати міжнародну ситуацію в інших регіонах світу.

Напередодні Швеція та Фінляндія ухвалили офіційні рішення про вступ до НАТО.

Нагадаємо, військовий експерт спрогнозував, чи наважиться Білорусь напасти на Україну.

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