Російський диктатор вказав на нібито погану моральну атмосферу та розстріли в українських військах, це "підтверджує, що ми маємо справу з неонацистським режимом".

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що Росія воює не з українцями, а з тими, хто використовує їх як гарматне м'ясо.

Слова Путіна цитує російське пропагандистське агентство ТАСС 25 листопада.

"Українських військових розстрілюють перед строєм, якщо вони йдуть із позицій", - сказав російський диктатор.

Путін вказав на нібито погану моральну атмосферу та розстріли в українських військах, це "підтверджує, що ми маємо справу з неонацистським режимом".

Путін додав, що "Росія відчуває, що робить добру справу, захищаючи Донбас".

Путіна хочуть "відмазати" - сценарії долі кривавого диктатора

Нагадаємо, російський журналіст та аналітик Олексій Тихонов розповів, що Путін усвідомив, що всю Україну йому вже не захопити, тому було ухвалено рішення залишити правобережжя, яке потрібно було виключно як плацдарм для подальшого просування на південний захід України.

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс