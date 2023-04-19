Путін заявив, що відвідав Херсонщину та назвав цинічну мету

Фюрер Путін заявив, що особисто відвідав штаби окупантів у Херсонській області та так званій “ЛНР”.

Очільник Кремля Путін заявив, що особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщина та так звану “ЛНР”.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

За даними роспропаганди, фюрер заявив про те, що сам їздив в окуповані регіони та відвідав їх “буквально день тому”.

"Там багато питань, не буду до них повертатись. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відволікати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці", — сказав Путін.

Нагадаємо, що відвідавши окуповані території України, після того, як втрати росіян перевищили 180 тис., кремлівський диктатор Володимир Путін намагався продемонструвати росіянам, що "все йде за планом" та "ситуація контрольована".

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