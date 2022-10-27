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Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", але сталася не "з вини Москви"

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Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", але сталася не "з вини Москви"

Фото: Associated Press

Путін вважає, що без масових вбивств українців "ситуація в Росії стала б ще гіршою".

Володимир Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", але диктатор вважає, що це сталося "не з вини Москви".

Про це Путін сказав 27 жовтня під час свого виступу на "Валдаї".

Російський диктатор заявив, що метою війни проти України та причиною масових вбивств українців стало те, що нібито "РФ хотіла захистити фейкові республіки".

Путін не визнав поразку окупаційної армії та того, що в Росії недооцінили Україну. Також диктатор цинічно заявив, що без масових вбивств українців на війні "ситуація в Росії стала б ще гіршою".

"Ситуація для Росії ставала б лише гіршою, якби вона не розпочала "спецоперацію" в Україні", - заявив диктатор.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупаційна армія сунула на нашу державу одразу з кількох напрямків. Росіяни прагнули захопити Київ та повалити законну владу й повернути втікача Януковича, який є державним зрадником. Путін у своєму виступі 24 лютого заявив, що метою війни проти України є "денацифікація" та "демілітаризація".

Українські захисники очистили північну частину держави від російських терористів. Також ЗСУ вдалося звільнити частини Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
9619
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