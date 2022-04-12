Путін заявив, що "захистить Донбас", а вбивства українців назвав "благородною метою"

Диктатор заявив, що російські військові, які в Україні вбивають та ґвалтують мирних жителів, діють "грамотно, ефективно та результативно".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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Про це він сказав 12 квітня під час зустрічі з Лукашенком на космодромі "Східний" в Амурській області.

Диктатор заявив, що російські військові, які в Україні вбивають та ґвалтують мирних жителів, діють "грамотно, ефективно та результативно".

Також лідер держави-окупантки заявив, що "захистить Донбас, бо вважає це - благородною метою".

"Цілі операції із захисту Донбасу будуть досягнуті, вони благородні - допомога Донбасу", - заявив диктатор.

Також диктатор згадав про якийсь "геноцид на Донбасі", який він не міг терпіти та те, що "зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминуче, це було питання часу".

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.

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