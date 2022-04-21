Путін заявив Шойгу, що не хоче подальшого штурму Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі, наказав скасувати його.

Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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