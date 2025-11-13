Путін зайшов у глухий кут: The Economist пояснив, чому Росія не знає, як перемогти Україну

Армія Росії / © Associated Press

Реклама

Бойові дії між Росією та Україною тривають довше, ніж спершу передбачали аналітики та світові лідери. На початку конфлікту очікувалося, що війна завершиться за кілька тижнів, але наразі бої зайшли у глухий кут.

Як зазначає The Economist, Москва поки не має реальної стратегії перемоги, а Україна продовжує чинити рішучий опір.

За матеріалом видання, основна проблема Кремля полягає у відсутності “теорії перемоги”. Наступ російських військ улітку 2025 року, який називали третім і найамбіційнішим, обернувся провалом. Традиційна тактика — відправлення невеликих штурмових груп у зону боїв — дає лише локальні успіхи, які решта сил не може використати для масштабного просування. Водночас російські удари по українських містах і критичній інфраструктурі, включно з енергетичною, мають на меті підірвати мораль населення, але, як наголошують експерти, подібні атаки лише підкреслюють рішучість українців.

Реклама

The Economist зазначає, що втрати російської армії надзвичайно високі. За рік, що закінчився до середини жовтня, загальні втрати зросли майже на 60% — із приблизно 984 тисяч до 1,438 мільйона осіб, із яких загинули від 190 до 480 тисяч військових. Попри величезні втрати, армія Путіна не змогла захопити жодного великого міста та продовжує наступати, витрачаючи ресурси на спроби контролювати чотири області. За прогнозами експертів, якщо темпи втрат збережуться, загальні втрати можуть сягнути майже чотирьох мільйонів осіб.

Аналітики також звертають увагу на політичні аспекти. Путін розраховував на послаблення підтримки України з боку США та Європи, але Вашингтон і Брюссель продовжують фінансову й військову допомогу. Санкції проти російських нафтових компаній та посилення оборонної співпраці з Києвом демонструють, що стратегія ізоляції України провалилася. Водночас Європі доводиться забезпечувати стабільне фінансування для продовження оборони, і в разі політичних змін на континенті ситуація може ускладнитися.

Висновок Economist простий: Путін не має чіткого шляху до перемоги. Якщо Україна витримає, Кремль ризикує зіткнутися з подальшою кризою всередині країни, ескалацією та серйозними геополітичними втратами. Водночас тривала війна вже змінила карту безпеки Європи та поставила під загрозу стабільність у регіоні на довгі роки.

Раніше ми писали, що Росія кидає колосальні військові ресурси на захоплення Покровська, зазнаючи серйозних втрат. Проте ця битва, незалежно від її результату на полі бою, вже завдає удару по Кремлю, коштуватиме кар’єри голові генштабу РФ Герасимову та серйозно послабить вплив Путіна.