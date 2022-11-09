Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Великий провал для Кремля": у Пентагоні повідомили, скільки зброї і танків росіяни вже втратили в Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
4720
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Великий провал для Кремля": у Пентагоні повідомили, скільки зброї і танків росіяни вже втратили в Україні

Фото: Associated Press

Росія вийде з війни слабшою, ніж була до 24 лютого, заявляють у Пентагоні.

Росія вже могла втратити половину своїх основних бойових танків і використати більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

Про це заявив Колін Кал, заступник міністра оборони Пентагону з питань політики, пише CNN.

З його слів, Росія зазнала десятків тисяч втрат від початку широкомасштабної війни, що на "порядки" більше, ніж під час війни в Афганістані. 

"Вони (росіяни. - Ред.), ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. Вони загрузли в Україні понад 80% сухопутних військ. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни", - висловився він.

Колін Кал додав, що Путін у війні проти України зазнав невдачі і "Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла".

"Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Путін зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - підсумував він.

Нагадаємо, на думку норвезьких експертів, російська "військова машина" виявилася менш компетентною, ніж очікувалося, і зазнала низки поразок в Україні. Аналітики вважають, що Путін припустився кількох дуже серйозних помилок на початковому етапі вторгнення, і які сприяють тому, що це буде довготривала війна на виснаження.

Як повідомлялося, за добу 8 листопада на півдні України воїни ЗСУ виконали 290 вогневих завдань, 11 разів вдарили з неба по ППО ворога, знищили склади з боєприпасами, живу силу та техніку агресорів. Встановлено, що РФ втратила 55 окупантів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Крім того, знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки.

Читайте також:

Світ на межі екологічної катастрофи - війна в Україні вплинула на її розвиток

Світ на межі екологічної катастрофи - війна в Україні вплинула на її розвиток

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4720
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація