Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Кулеба

У перший день весни, 1 березня, президент РФ Володимир Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

"Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - зазначив Кулеба.

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Також він перерахував попередні чотири поразки Путіна. Перша була тоді, коли українці з перших хвилин наступу не дали йому паралізувати себе страхом.

"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде. Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", - зазначив Кулеба.

Четвертою поразкою, за словами міністра, стала втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів Збройних сил і решти Сил оборони України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.

ООН ухвалила резолюцію: потужна підтримка України підтвердилась! | Кулеба

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