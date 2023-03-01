Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Кулеба

Україна перемогла зимовий терор Путіна.
У перший день весни, 1 березня, президент РФ Володимир Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.
"Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - зазначив Кулеба.
Також він перерахував попередні чотири поразки Путіна. Перша була тоді, коли українці з перших хвилин наступу не дали йому паралізувати себе страхом.
"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде. Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", - зазначив Кулеба.
Четвертою поразкою, за словами міністра, стала втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів Збройних сил і решти Сил оборони України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.
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