Путін збільшив армію РФ: що це означає для України – пояснив генерал-лейтенант

За словами Романенка, завдяки цьому рішенню армія РФ зможе наростити свій потенціал, в тому числі на Курському напрямку.

Збільшення російським диктатором Путіним чисельності російської армії на десятки тисяч осіб свідчить про зростання потенціалу армії збройних сил окупантів, зокрема – на захоплених територіях.

Про це заявив генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко у коментарі "24 каналу".

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"Це означає зростання потенціалу збройних сил Росії. Зокрема, на жаль, на територіях України, які окуповані. Також ми бачимо, як вони наростили свої можливості на Курському напрямку. Вони там з 11 тисяч вже наростили угрупування за 40 тисяч", – сказав він.

За словами Романенка, завдяки цьому росіяни вже перейшли від оборони до проведення контрнаступальних дій на чотирьох напрямках.

"Завдання (росіян – Ред.) зруйнувати цю буферну зону, не дати можливості наших силам її утримувати для того. Своєю чергою (наше завдання – Ред.) не дати можливості збройним силам Росії у самій Суджі та навколо тримати військовий хаб, з якого вони постійно застосовували сили та засоби на підсилення Харківського напрямку, потенційних дій на Сумському напрямку, де планували операцію", – пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Нагадаємо, 16 вересня очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ. Штат зріс на 180 000 осіб – до 2 389 130.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували це рішення російського диктатора.

Військовий експерт Коваленко також пояснив, навіщо Путін збільшив чисельність армії РФ.

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