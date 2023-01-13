Путін збирався воювати не лише з Україною: політолог про плани Кремля

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України у рамках реалізації планів великої війни за відновлення СРСР.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua публіцист та політолог Михайло Шейтельман.

"Я вважаю, що він у будь-якому випадку збирався починати не лише цю війну, а й війну за відновлення Радянського Союзу. У них є план відновлення СРСР, він діє давно. Я не знаю, коли він написаний — після Криму чи до. Приблизно такі рамки існування цього плану", — заявив Шейтельман.

Політолог пояснив, як Кремль збирався реалізовувати свої плани:

"Десь вони збиралися брати військовою силою, як вони захоплювали частини Грузії, наприклад. Десь вони збиралися змусити країну гібридними способами вступити в цю спільноту, як наприклад з Вірменією, давши їй спеціально програти війну Азербайджану. Ту війну, в яку Росія її вплутала спочатку у 80-ті, а потім дала програти. З Україною зрозуміло було, що доведеться воювати, вони це збиралися робити. Це питання стратегічне".

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що елітам РФ начхати вже на результати війни проти України, і вони готуються до громадянської війни в Росії за перерозподіл власності за допомогою приватних армій.

За підсумками опитування аналітичного центру Atlantic Council, 46% експертів із зовнішньої політики висловили думку, що до 2033 року Росія може стати державою, що не відбулася, або ж просто розпастися.

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