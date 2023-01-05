Путін збирає "армію бомжів": експерт про нову хвилю мобілізації в Росії

Президент Росії Володимир Путін під час другої хвилі мобілізації в РФ не зможе нормально забезпечити сотні тисяч "мобіків" навіть бронежилетами і шоломами.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Насправді загальна мобілізація в Росії ведеться вже з вересня. Вони частковою мобілізацією назвали те, що є загальною мобілізацією... Але насправді у часткової мобілізації в Росії є початок, але нема кінця", - зазначив експерт.

Також читайте Друга хвиля мобілізації в РФ: Жданов оцінив загрозу для України

Коваленко нагадав, що під час першої хвилі росіяни "зібрали 300 тисяч і майже цей ресурс вже витратили, його не вистачає".

"Вони мають серйозні ресурсні втрати в зоні бойових дій, починаючи з жовтня, встановлюючи щомісяця рекорд за втратами... На сьогодні їм вже треба зібрати більше, ніж 300 тисяч, як минулого разу. Вони будуть намагатися зібрати можливо 500 тисяч, а то й більше", - вважає він.

За словами експерта, виникає питання, чи є в Кремля така можливість:

"Я не бачу можливостей російської армії якось забезпечувати таку кількість мобілізованих. В подальшому ця армія все більше буде нагадувати таку армію, яка цілком та повністю буде складатися з піхоти, до того ж, не просто непрофесійної та неякісної, а неоснащеної елементарними речами - бронежилетами, шоломами та інше. Це буде така собі армія бомжів".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що РФ готує нову хвилю мобілізації, яку можуть розпочати вже 5 січня.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовозобов'язаних і повідомив, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росію Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

Читайте також: