Путін збрехав росіянам про розстріл українських військових за залишення бойових позицій

Кремлівський диктатор заявив про нібито масові розстріли у ЗСУ, прямо публічно, перед строєм і в кілька рук.

Очільник країни-агресорки РФ Володимир Путін збрехав росіянам про розстріл українських військових. Він сказав, що українці нібито розстрілюють перед строєм військових за залишення бойових позицій, а у російських збройних силах нічого подібного немає.

Про це Путін заявив на зустрічі з членами Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

"Щодо залишення позицій: в Україні, ви знаєте, там розстрілюють на місці, причому проводять навіть масові розстріли, прямо публічно, перед строєм і в кілька рук", — сказав Путін, наголосивши, що це не секрет і добре всім відомо.

Нагадаємо, Путін розповів, скільки мобілізованих окупантів воюють в Україні. Із 300 тисяч російських загарбників, призваних у межах так званої "часткової мобілізації", 150 тисяч воюють в Україні, а ще 150 тисяч перебувають на полігонах російського міноборони. Диктатор додав, що "розмови про додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу".

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

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