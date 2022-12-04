Путін здивований результатами війни в Україні – директор Національної розвідки США

Росія швидко витрачає військові запаси і має нестачу боєприпасів, проблеми з постачанням та матеріально-технічним забезпеченням.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що російський президент Володимир Путін може скоротити цілі своєї "спецоперації", щоб повернутися до них пізніше.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на її виступ на щорічному Форумі національної оборони імені Рейгана в Каліфорнії.

За її словами, аналітики Національної розвідки спостерігають "деяке зниження темпів конфлікту" і скептично ставляться до можливостей для контрнаступу росіян після зими.

"Я думаю, що цей період для українців більш оптимістичний", - зауважила вона.

Хейнс сказала, що, на її думку, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, що його військові не досягли більшого.

"Я думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими стикаються російські військові. Але нам все ще не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину... Ми бачимо брак боєприпасів, проблеми з постачанням, логістикою, з якими вони стикаються", - відзначила директор Національної розвідки.

Хейнс припускає, що політичні цілі Путіна в Україні не змінилися, але аналітики американської розвідки вважають, що він, можливо, захоче тимчасово скоротити свої короткострокові військові цілі "з ідеєю, що зможе повернутися до цього питання пізніше".

За її словами, Росія, схоже, витрачає свої військові запаси "досить швидко". Саме тому Кремль звертається до інших країн, щоб, зокрема, спробувати отримати боєприпаси.

Сполучені Штати "помітили певний рух" у поставках боєприпасів із Північної Кореї, який на даному етапі є незначним. Окрім того, Москва шукає можливість отримати високоточні боєприпаси з Ірану, який раніше постачав російській армії свої безпілотники.

Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін, ймовірно, продовжуватиме війну наступного року та намагатиметься створити умови для припинення підтримки України країнами Заходу.

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