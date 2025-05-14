Російські військові / © Associated Press

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Попри колосальні втрати та сповільнення наступу, Росія продовжує збільшувати чисельність своїх військ в Україні, жертвуючи тисячами життів заради політичних цілей.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

13 травня Путін заявив, що щомісячно до армії РФ приєднуються 50-60 тисяч «добровольців». Однак аналітики підозрюють, що ці цифри завищені. Примітно, що Путін не уточнив, коли саме був досягнутий такий рівень рекрутингу.

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Раніше Дмитро Медведєв заявив, що 2024 року на контрактну службу вступили близько 450 тисяч осіб, ще 40 тисяч — до «добровольчих» формувань. Тоді він підкреслив, що Москва планує «утримувати це зростання».

На початку березня 2025 року заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що плани Росії «здебільшого» дозволять саме відновлювати бойові втрати за умови збереження поточних темпів наступу.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за три місяці чисельність російських військ в Україні зросла з 603 до 623 тисяч.

Аналітики ISW вважають, що Кремль не лише відновлює втрачені сили, а й поступово збільшує численність військ.

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Попри сповільнення темпів просування 2025 року, Росія продовжує зазнавати значних втрат особового складу. За словами експертів, рівень втрат нині можна порівняти з осінніми показниками 2024 року, коли активізувалися наступальні дії.

Згідно з аналітиками ISW, російське командування здатне підтримувати чисельність своїх військ через швидке перекидання на передову недостатньо підготовлених новобранців, яких готують всього місяць перед відправлнням до України. Така обмежена підготовка, ймовірно, знижує боєздатність солдатів та ускладнює проведення складних бойових операцій.

«Наразі російське військове командування надає перевагу відправленню слабо підготовлених новобранців у виснажливі піхотні штурми, щоб поступово просуватися вперед, попри високий рівень втрат на кожен здобутий квадратний кілометр. Завдання цієї тактики — посилити тиск на Україну та Захід, змусивши їх піти на поступки на переговорах, що тривають. Одночасно Росія намагається затягнути переговори, щоб отримати додаткові поступки з боку США, реалізовуючи подальше просування на фронті», — йдеться в звіті.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 14 травня.

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