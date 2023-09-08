Путін живе в реальності фільму жахів: Подоляк розповів про розлад особистості очільника кремля

Очільник країни-агресорки Володимир Путін – ірраціональна, аффективна людина з психоемоційним стійким розладом особистості.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 8 вересня.

"Я думаю, що Путін, по-перше, перебуває у такому психоемоційному стані, що йому постійно сниться Зеленський. І це має вигляд як "Кошмар на вулиці В'язів", пам’ятаєте, Веса Крейвена фільм. І я думаю, що рано чи пізно в принципі Путін уві сні отримає все, що він має отримати. На жаль, ця війна має закінчитись саме конкретним вироком для Путіна... Я маю на увазі, що немає жодного іншого фіналу в цій війні, окрім юридичного переслідування Путіна", - заявив він.

Також читайте Путін визначив новий крайній термін закінчення війни — експерт

Подоляк підкреслив, що Путін не є людиною, яка живе в нашому з вами світі.

"Це ірраціональна, аффективна людина з психоемоційним стійким розладом особистості. І, безумовно, він буде нести будь-яку маячню. Цю маячню не треба аналізувати. Вона не має жодних наслідків, окрім одного. Вона має показати всім іншим, окрім України, що треба пришвидшити фінал цієї війни, який є тільки одним – Росія в такому вигляді має програти", - резюмував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, українська відьма, яка передбачила смерть Пригожина, розповіла, як помре Путін.

Читайте також: