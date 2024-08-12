Путін зібрав нараду через події у Курській області: головні заяви диктатора

Російський диктатор Володимир Путін схоже добраче перелякався, бо зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони "видавити супротивника" з Курської області.

Головні заяви російського диктатора та його посіпак-губернаторів з наради зібрав ТСН.ua.

Путін перервав губернатора Курщини

Путін не сподобалося доповідь губернатора Курщини, коли той почав говорити про глибину просування "ворожих сил" в області. Диктатор нахабно перебив Смирнова і став вимагати інформацію про "допомогу людям".

В.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов встиг розповісти, що "Україна контролює 28 населених пунктів, довжина фронту – 12 км, ширина – 40 км".

За його словами, 180 тисяч людей у регіоні підлягають евакуації, вже виїхали та евакуювалися 121 тисяча осіб. Про долю близько двох тисяч осіб місцева російська влада нічого не знає.

"БНР" не відстає від "КуНР"

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також поскарживвс на "складну ситуацію. Він похвалився лише самим містом Білгород, де нібито "ситуація останнім часом покращилася". Сподіваємося, ЗСУ взяли це на замітку і невдовзі "виправлять".

"Загалом по прикордонні ситуація різко погіршилася. Сильно зросла кількість обстрілів та атак безпілотниками. Різко зростає кількість руйнувань. За два з половиною роки постраждало понад 30 тисяч будинків та квартир", – каже губернатор Білгородщини.

Гладков поскаржився, що найважче у Шебекіно.

"Найважча ситуація у Шебекіному. З початку 2024 року поранено майже 300 людей, загинуло 36 людей. Повної інформації немає, але за нашими розрахунками, близько 50-70% мешканців залишили територію Шебекіно, напруга серед населення зростає", – сказав він.

Брянщині приготовуватися

Путін не відкидає можливості нових українських операцій на прикордонні регіони. До них він звелів підготуватися, зокрема Брянській області.

"Противник (тобто Україна – Ред.) буде намагатися дестабілізувати ситуацію у прикордонній зоні з ціллю "розхитати" внутрішньополітичну ситуацію у Росії. Тому якщо сьогодні у Брянській області відносно спокійно, це не означає, що завтра там збережеться така ж ситуація", – певен диктатор.

Похвалився наступом на Донеччині

Диктатор запевнив,що темпи наступу російських окупантів збільшились у півтора рази.

"По всій лінії бойового зіткнення наша (російська – Ред.) армія просувається вперед. Ще одна мета противника – посіяти різницю і розбрат у російському суспільстві", – сказав Путін.

Можливість переговорів з Україною

Диктатор РФ цинічно заявив, що нібито про переговори не може бути мови з людьми, які, мовляв, "завдають ударі по мирних жителях, цивільній інфраструктурі". Забувши про захоплення ЗАЕС та власні погрози "ядеркою", він нахабно звинуватив Україну в "створенні загрози для об'єктів ядерної енергетики".

"Про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору завдають ударів по мирних людях, цивільній інфраструктурі, або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що з ними взагалі можна говорити?", – заявив Путін, армія якого знищила сотні населених пунктів в Україні.

Він також вважає, що Україна діями в Курській області начебто намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому.

Інші чванливі заяви диктатора

Путін заявив, що військові РФ мають "видавити противника з російських територій і забезпечити надійне прикриття державного кордону".

"Це буде зроблено. Але головне зараз – розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час і виходячи з прогнозів розвитку ситуації", – сказав він.

Також диктатор не міг не згадати про "підступний Захід", який "руками українців воює з РФ".

Раніше повідомлялося, що Путін не довірив Герасимову керувати обороною Курської області.

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