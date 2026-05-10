Путін зірвав і другий день власного "перемир'я": у Генштабі розповіли, де влупили росіяни

Попри погоджене у Кремлі триденне перемир’я 9-11 травня, російська окупаційна армія продовжує штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Від початку доби 10 травня станом на 16:00 агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ворог здійснив артилерійські обстріли прикордонних районів.

На Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нововасилівка, Рогозіне, Яструбщина, Будки, Атинське, Нескучне, Бачівськ, Лужки, Волфине та Іскрисківщина.

На Північно-Слобожанському напрямку противник здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Тут також досі триває одне боєзіткнення з дев’яти, які відбувалися сьогодні. Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку противник розпочинав п’ять штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо, 9 травня, коли у Москві проводили святковий парад, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку.

У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.

