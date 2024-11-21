Путін зізнався, яку балістичну ракету було застосовано проти України

Господар Кремля заявив, що ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

Путін також заявив, що ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі.

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"Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні", - сказав він.

Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник" президент держави-агресорки назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

Зокрема, Володимир Путін вважає, що використати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо.

"Конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після атак далекобійними західними ракетами по Росії", - заявив він.

Путін стверджує, що сучасні засоби ППО не перехоплюють ракети "Орешник", та при цьому цинічно пообіцяв, що держава-агресорка заздалегідь пропонуватиме мирним жителям в Україні та громадянам інших "дружніх держав" залишити зони можливого ураження.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою ракетою. Експерти припускали, що держава агресорка застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".

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