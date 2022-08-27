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Путін змінив цілі щодо війни в Україні: експерт розповів про основну мету Росії

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Путін змінив цілі щодо війни в Україні: експерт розповів про основну мету Росії

Фото: Associated Press

Донецький напрямок залишається найгарячішим.

Експерт з питань безпеки Іван Варченко вважає, що Росія звужує свої завдання щодо України, щоб взяти Донецьку область.  

Про це він розповів в ефірі телеканалу FreeДом.  

За його словами, там буде дуже "гаряче".

"Можна прогнозувати, що, звичайно, і Бахмут, й Авдіївка наша, і Краматорськ разом зі Слов'янськом будуть зараз основною ціллю російського режиму", - говорить він.

Варченко говорить, що жодних виразних і зрозумілих для російського населення сигналів про те, що це буде зроблено не те, що в осяжному майбутньому, а те, що це можна буде зробити взагалі в якомусь майбутньому для Росії зараз немає.

"І тому, звичайно ж, вони намагаються щось придумати, щось вигадати. Ось зараз вони говорили про велику гуманістичну місію російського народу. Бачте, вони не хочуть вбивати мирне населення. Після того, як вони вбили десятки тисяч українських громадян", - резюмував він.

Нагадаємо, військовий експерт назвав умови, за яких можливо звільнити до кінця року всі окуповані території України.

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