Путін змінив риторику і заговорив про необхідність "нормалізації відносин з сусідами"

Путін змінив риторику і заговорив про необхідність "нормалізації відносин з сусідами"

Путін після нападу на Україну закликав сусідів "налагодити відносини".

Президент країни-агресорки Володимир Путін 4 березня заговорив про нормалізацію відносин з сусідами. Він стверджує, що мовляв, його Росія не має недобрих намірів щодо сусідів.

Про це він сказав у відеоконференції 4 березня.

Так, Путін почав переконувати, що начебто РФ виконує свої зобов'язання і нібито "немає жодних недобрих намірів щодо сусідів".

"... Ви сказали про суміжні держави, хочу підкреслити ще раз, у нас немає жодних, ми завжди про це говорили, немає жодних недобрих намірів щодо наших сусідів. І їм би теж порадив не нагнітати ситуацію, не вводити жодних обмежень, ми всі свої зобов'язання виконуємо і виконуватимемо далі", - сказав Путін.

Він стверджує, що Росія йде на агресію, бо таким чином відповідає, як каже Путін, "на якісь недружні дії щодо Російської Федерації". Наразі глава Кремля "не бачить жодної необхідності нагнітати ситуацію чи погіршувати наші відносини".

"Я думаю, всі повинні замислитися над тим, щоб нормалізувати відносини і нормально співпрацювати, нормально розвивати відносини", - сказав президент РФ.

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