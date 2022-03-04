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Путін змінив риторику і заговорив про необхідність "нормалізації відносин з сусідами"

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Путін змінив риторику і заговорив про необхідність "нормалізації відносин з сусідами"

Associated Press

Путін після нападу на Україну закликав сусідів "налагодити відносини".

Президент країни-агресорки Володимир Путін 4 березня заговорив про нормалізацію відносин з сусідами. Він стверджує, що мовляв, його Росія не має недобрих намірів щодо сусідів.

Про це він сказав у відеоконференції 4 березня.

Так, Путін почав переконувати, що начебто РФ виконує свої зобов'язання і нібито "немає жодних недобрих намірів щодо сусідів".

"... Ви сказали про суміжні держави, хочу підкреслити ще раз, у нас немає жодних, ми завжди про це говорили, немає жодних недобрих намірів щодо наших сусідів. І їм би теж порадив не нагнітати ситуацію, не вводити жодних обмежень, ми всі свої зобов'язання виконуємо і виконуватимемо далі", - сказав Путін.

Він стверджує, що Росія йде на агресію, бо таким чином відповідає, як каже Путін, "на якісь недружні дії щодо Російської Федерації". Наразі глава Кремля "не бачить жодної необхідності нагнітати ситуацію чи погіршувати наші відносини".

"Я думаю, всі повинні замислитися над тим, щоб нормалізувати відносини і нормально співпрацювати, нормально розвивати відносини", - сказав президент РФ.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

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