Путін змінив риторику про провальний наступ росіян на Авдіївку - ISW

У РФ вже зменшують очікування з приводу просування загарбників, кажуть аналітики.

Президент РФ Володимир Путін змінив риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку Росіяни в інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні.

Про це повідомили американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Президент Росії намагається применшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області. В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що його армія веде активну оборону, а не активні бойові дії на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках, - сказано в звіті.

Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, вважають експерти. Потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів.

За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

Війська РФ продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки 15 жовтня, але так і не досягли подальших успіхів у цьому районі.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного прориву й зіткнулися з великими втратами. А також повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування.

Водночас російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі. Хоча й навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки.

"Зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки, і загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні", - зазначили в ISW.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися їм на Південному чи Запорізькому напрямках.

Аналітики зазначають, що усі спроби росіян атакувати Авдіївку Донецької області провалилися. Наступ загарбників може перетворитись на "удари об бетонну стіну"

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