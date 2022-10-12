Путін змінив ставлення до війни в Україні: чого далі чекати від призначення Суровікіна

Новий командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін, відомий як "сирійський м'ясник", відзначився масованою ракетною атакою по мирним людям і цивільній інфраструктурі. На думку експертів, президент РФ Володимир Путін суттєво змінив ставлення до війни в Україні, призначивши генерала Суровікіна.

Експерти на Youtube-каналі ТСН розповіли, про що свідчить призначення нового командувача окупантів і як Суровікін зможе вплинути на хід війни.

Путін більше не сподівається на перемогу?

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що, хоча Суровікін славиться своєю жорстокістю, його призначення є ознакою капітуляції Кремля.

"Він же сидів, він відбував покарання. Коли він був капітаном, його підрозділ розчавив людей на барикадах у 1991 році в Москві. Потім тільки Єльцин його помилував і відновив. Він має прізвисько "м'ясник", і дійсно - він відрізняється особливою жорстокістю", - нагадав він.

За словами Жданова, справа в тому, що Путін кардинально змінив ставлення до так званої "спеціальної воєнної операції":

"Вперше за 7 місяців оголошено командувача цієї операції. До цього ми тільки гадали, як на кавовій гущі - хто ж командує? Ми знали командувачів групи армій "Південь", "Центр" і "Північ". Ми гадали, хто керує цією "спецоперацією", і ниточки йшли до Путіна. Путін керував СВО, а зараз він призначив Суровікіна. Це свідчить про те, що Путін усвідомив - операцію програно".

Як пояснив військовий експерт, коли Путін був впевнений, що все йде за планом, він намагався всі лаври переможця повісити на себе, проголосити себе "збирачем земель руських".

На його думку, якщо президент РФ "призначив іншу людину, значить він не сподівається на перемогу".

"Суровікін буде цапом-відбувайлом і на нього повісять всіх собак. Коли війна буде програна, він буде відповідати. В нього два провали - провал під Києвом і під Маріуполем. Він там командував і не впорався. Поки президент Зеленський не віддав наказ скласти зброю з метою врятувати людей від загибелі, вони не могли взяти "Азовсталь" штурмовими діями. В воєнному плані вони програли в Маріуполі", - зазначив Жданов.

Загроза збоку Білорусі зростає

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що з призначенням генерала Суровікіна зростає вірогідність вступу Білорусі у відкриту війну.

"Суровікін, який очолив об'єднане командування збройних сил РФ, зараз же є командиром збройних сил республіки Білорусь. Згідно з документами, підписаними 2009 року, коли створилася союзна держава Білорусі і РФ, регіональна група військ складається зі збройних сил республіки Білорусь і західного військового округу РФ. Але це в мирний час. В особливий воєнний час з російського боку може бути різні підрозділи, але командувати буде звісно командувач збоку Росії", - наголосив Самусь.

Як зазначив експерт, Суровікін "зараз фактично вже керує збройними силами Білорусі, а сам Лукашенко буде лише виконувати команди Суровікіна - які ресурси треба, скільки людей і куди привезти".

"Зараз ймовірність втягування військ Білорусі у пряме зіткнення з Україною зростає. Але це буде крахом режиму Лукашенка", - заявив він.

Льотчики замість танкістів у генштабі РФ

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадав, що генерал Суровікін очолює військово-комічні сили Росії:

"Він вміє воювати авіацією, в першу чергу ракетами і літаками проти цивільного населення, як він це продемонстрував у Сирії, знищуючи цілі міста, стираючи з лиця землі. Зараз він намагається продемонструвати і вислужитися перед Путіним, використовуючи подібну тактику".

За словами експерта, до цього агресією проти України в російських штабах керували переважно вихідці з танкових військ на чолі з начальником генерального штабу Герасимовим і його заступниками, які "не змогли нічого вдіяти, зазнали поразок в усіх своїх наступальних діях".

"Та я не думаю, що зараз російська авіація і військово-повітряні сили і генерали повітряних сил зможуть щось змінити. Насправді це є зміна підходів, зміна тактик, намагання відвести інформаційну увагу від поразок на полі бою, але не думаю, що вдасться чогось досягти таким чином російським військам", - сказав він.

Мусієнко також наголосив, що ризик ракетних атак у найближчі кілька діб зберігається.

"Але такі атаки не можуть бути нескінченними, не можуть тривати тижнями без пауз. Росіянам потрібна буде пауза на поповнення запасів, на підведення ракет, обслуговування літаків", - додав він.

Сергій Суровікін: основна біографія

Народився російський воєначальник в Новосибірську 11 жовтня 1966 року. Починав офіцерську кар'єру на посаді командира мотострілецького взводу. Дослужився до генерала, з березня по грудень 2017 року командувавав угрупуванням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ.

Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Від 8 жовтня 2022 року обіймає посаду командувача Об'єднаного угруповання російських військ у війні в Україні.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "Генерал Армагеддон".

Зокрема, у Сирії Суровікіна звинувачували в організації жорстокого бомбардування міста Алеппо, яке призвело до майже повного знищення населеного пункта.

В біографії генерала є темні плями. Зокрема, він двічі притягався до кримінальної відповідальності за продаж зброї та збройний розгін мирного протесту.

Зокрема, в 25-річному віці, будучи капітаном мотострілкової дивізії, Суровікін спрямував війська проти мирних протестувальників. Сталося це під час серпневого путчу у Москві 1991 року. Тоді загинуло троє молодих хлопців. Суровікін був заарештований і 7 місяців перебував під вартою, але тодішній президент Росії Борис Єльцин заступився за нього і навіть підвищив у званні.

У 1995 році проти Суровікіна порушили справу за торгівлю зброєю - нібито він продав пістолет. Російський військовий отримав умовну судимість, але згодом її зняли.

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