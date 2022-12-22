Путін змирився з втратами на фронті і налаштований воювати далі - ISW

Кремлю потрібно буде й надалі вимагати від свого народу великих жертв і виправдовувати їх для досягнення цих нереалістичних цілей.

Кремль вирішив змиритися з десятками тисяч жертв повномасштабного вторгнення та прагнутиме виграти війну проти України.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW.

Зокрема, аналітики вирішили проаналізувати засідання колегії Міністерства оборони РФ, на якому був присутнім президент Росії Володимир Путін і керівник відомства Сергій Шойгу.

На думку експертів із ISW, заяви глави Кремля свідчать про те, що Москва змирилася зі своїми колосальними втратами та прагнутиме виграти війну проти України.

"Шойгу спробував виправдати громадські витрати мобілізації, визнавши, що призов в армію був "серйозним випробуванням" для російського суспільства, необхідним для захисту нещодавно окупованих територій в Україні. Путін, імовірно, вважає, що якщо він зменшить максималістський набір цілей або визначить менші короткострокові завдання, це спровокує широке невдоволення як загальної російської громадськості, так і ультранаціоналістичної спільноти прихильників війни", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики припускають, що Кремль і надалі намагатиметься виконати максималістські цілі в Україні, очікуючи, що російське суспільство не критикуватиме владу за великі бойові втрати. Окрім цього, як зазначають у ISW, на засіданні колегії Путін і Шойгу продовжили інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб змусити Захід підштовхнути Київ до проведення переговорів.

Нагадаємо, очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що Путін не зважає на втрати серед своєї армії.

Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом визнав, що українців не так легко перемогти, як йому розповідали.

Від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів. Станом на 22 грудня загальні бойові втрати противника становлять 100400 особового складу.

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