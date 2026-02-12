Путін зміцнює свій режим: що означає новий указ «фюрера» щодо Росгвардії

Путін і Герасимов. / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін змінив систему управління силовим блоком. «Фюрер» підписав указ, який передає Росгвардію в підпорядкування Генеральному штабу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з указом, Генштаб організовуватиме командування, управління військами Росгвардії і їхнього застосування в мирний та воєнний час; братиме участь у розробці планів розвитку і бойового забезпечення військ Росгвардії; підтримуватиме бойову та мобілізаційну готовність Росгвардії.

Реклама

«Кремль, схоже, підпорядковує дві основні установи безпеки начальнику Генерального штабу Росії, генералу армії Валерію Герасимову, прихильнику Путіна», — йдеться у звіті.

Американські аналітики акцентують на тому, що минулого російське інсайдерське джерело заявило, що Радбез РФ, можливо, планує скасувати Міністерство надзвичайних ситуацій та об’єднати частину його співробітників з Росгвардією. За даними джерела, Рада безпеки може перемістити рятувальний корпус МНС, що має приблизно 50 тис. співробітників, до Росгвардії та доповнити працівників корпусу саперами та іншими спеціалістами.

Путін прагне посилити контроль

Російський диктатор, йдеться у звіті, ймовірно, прагне цих змін для захисту свого режиму. Зокрема, з огляду на те, що Росгвардія не змогла вступити в бойові дії з військами ПВК «Вагнера» під час заколоту в червні 2023-го.

В ISW наголошують, що Путін створив Росгвардію 2016-го, підпорядкувавши деякі сили безпеки МВС своєму безпосередньому контролю. Втім, цілком можливо, «фюрер» почав сприймати Росгвардію як нову загрозу для свого режиму — особливо після недостатньої реакції силовиків на заколот влітку 2023-го. Крім того, керівництво Росгвардії спробувало використати заколот для розширення своїх повноважень.

Реклама

«Підпорядкування Росгвардії Генштабу, ймовірно, є продовженням зусиль Путіна щодо централізації нерегулярних сил, що воюють в Україні, під командуванням Міноборони, подібно до того, як Африканський корпус міністерства замінив групу „Вагнера“ після їхнього заколоту у червні два 2023-го», — йдеться у звіті американських фахівців.

Вони наголошують, що підпорядкування Росгвардії та частин Головного управління оборони Росії Генштабу значно посилить контроль Герасимова над російськими службами безпеки. Це свідчить про те, що Путін винагороджує Герасимова за його лояльність, і що він зберігає центральне місце у найближчому оточенні «фюрера».

«Підпорядкування Росгвардії Генеральному штабу, ймовірно, спростить набір військовослужбовців до Міністерства оборони Росії, оскільки це відомство та Росгвардія раніше конкурували за новобранців та призовників», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, днями у НАТО заявили, що втрати РФ у війні проти України шокують: перетнули нову психологічну позначку, сягнувши цифри в 1,3 млн осіб. Зокрема, близько 350 тис. — це ліквідовані окупанти. За даними Альянсу, лише торік російська армія недорахувалася вбитими й пораненими 400 тис. військових.

Реклама

Раніше Bloomberg писало, що рекордні втрати РФ ставлять диктатора Путіна перед вибором: мобілізація або відступ. Наразі рівень фатальних втрат досяг рівня щомісячного рекрутингу в РФ. Це означає, що Росія більше не створює «резерв», а лише покриває дірки на фронті.