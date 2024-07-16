Путін змушений розширювати мобілізацію: Маломуж про проблеми в армії окупантів

На росіян чекають репресії, заборона на виїзд з країни та зменшення призовного віку.

Росії поповнювати мобілізаційний ресурс, особливо в гарячих точках, надзвичайно складно. Тому Путін змушений буде піти на розширення мобілізації, щоб набрати заплановані 350 тисяч новобранців.

Таку думку висловив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі "КИЇВ24".

"Як заявив Путін, йому потрібно залучити до війська мінімум 350 тисяч за пів року. Це саме той формат, який його спонукав би, по-перше, заборонити виїзд військовозобов'язаним з країни", – зауважив Маломуж.

Генерал додав, що згодом заборони на виїзд буде недостатньо, тому кремлівському диктатору доведеться забирати на фронт чоловіків молодшого віку, що наразі заборонено законом.

"Молодих не мають права забирати на фронт, але це все буде робитися пізніше. Їх будуть переводити на контракт, а потім направляти на фронт. Це вказує на те, що Путін вибудовує модель затяжної війни, тому мобілізаційний ресурс для нього надзвичайно актуальний", – наголосив Маломуж.

На думку ексвійськового, завдання мобілізувати 350 тисяч росіян – це тільки перший етап. А в цілому в Росії хочуть збільшити мобілізацію до мільйона до кінця 2025 року.

"Передбачають, якщо ми говоримо про 35 тисяч знищених на фронті [росіян за місяць – ред.], що за 10 місяців – це 350 тисяч [втрат – ред.]. Тобто той мобресурс, який вони "намалюють" до кінця року, фактично весь знецінений. А на наступний рік ще більше треба", – зазначив генерал.

Він вважає, що путінському режиму доведеться застосовувати репресії, щоб мобілізувати необхідну кількість людей.

"Але й цей ресурс вичерпний і зібрати людей по всім "вєсям Росії" – це дуже складно. Я знаю добре оперативну обстановку в Росії, там вже відчувається дефіцит", – констатував Микола Маломуж.

Нагадаємо, у Кремлі заперечують нову хвилю мобілізації в РФ. За словами речника президента-диктатора РФ Дмитра Пєскова, в країні набирають лише контрактників.

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