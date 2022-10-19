Путін змушений змінити тактику: Жданов пояснив, чому Росія атакує цивільну інфраструктуру

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, адже диктатор Володимир Путін готує для себе переговорну позицію.

Про це Жданов сказав у ефірі "Лучшее Радио Израиль".

Експерт зазначив, що Путіну потрібні переговори для встановлення перемир’я через проблеми у війні.

"Путін готує переговорну позицію для себе. Йому будь-що потрібне перемир’я, припинення вогню за будь-яку ціну. Він буде добиватися цього всіма доступними йому засобами та силами. Тому що мобілізація не рятує, мобілізовані несуть величезні втрати, і це лише збільшує кількість втрат на лінії фронту. Наші війська хоч і повільно, але уперто просуваються вперед", – пояснив Жданов.

Розуміння цього всього та спроба сформувати силову переговорну позицію змушують Путіна змінити тактику, додав експерт.

"Він призначив нового командувача Суровікіна. Він ще командувач повітряно-морськими силами Росії, ніхто його з цієї посади не знімав. І він одразу запровадив свої улюблені методи – те, що він застосовував в Алеппо. Єдине, тут він килимових бомбардувань влаштувати не може, зате ракетні удари і удари дронами-безпілотниками – вони у нього в пріоритеті", – розповів Жданов.

Чому Росія завдає масованих ударів по Україні

Російська армія завдала близько 190 масованих ударів по Україні від 7 до 18 жовтня, обстрілявши 16 областей та Київ.

За оцінками Пентагону, масовані удари по мирних жителях та критичній інфраструктурі Росія завдає для того, аби вселити жах і створити паніку серед українців.

У британській розвідці кажуть, що РФ завдає масованих атак по цивільних об'єктах, щоб компенсувати невдачі на фронті та вивести з ладу енергетичну систему України.

Аналітик Олексій Їжак гадає, що масовані ракетні удари по Україні – особиста помста Путіна за вибух на Кримському мосту.

А от Жданов уже заявляв, що головна стратегічна мета масованих ракетних ударів Росії по Україні полягає у примушенні держави до перемовин.

Як Україна рятуватиметься від дронів-камікадзе

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