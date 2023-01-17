"Путін знає про можливі непередбачувані наслідки" - Тихановська про ризик залучення військ Білорусі до війни

Тихановська нагадала, що РФ 24 лютого напала на Україну з Білорусі і обстрілює звідти регіони.

Військові навчання, які почалися в Білорусі за участі армій РБ та РФ 16 січня і триватимуть до 1 лютого, спрямовані на те, щоб налякати білоруський народ можливістю війни та відволікти увагу українців.

Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська агентству Reuters у кулуарах Давоського форуму.

Крім того, вона каже, що цими навчаннями Білорусь створює враження, що диктатор Олександр Лукашенко робить усе, щоб уникнути конфлікту.

"Інша мета – загрожувати українцям, відволікти їхню та переключити увагу їхніх військ зі східної частини країни на північні кордони", - сказала лідерка білоруських демократичних сил.

Тихановська нагадала, що саме режим Лукашенка дозволив Путіну використовувати білоруську територію як стартовий майданчик для ракетних ударів по Україні, злетів винищувачів та вторгнення в Україну на початку широкомасштабної війни.

Наразі вона сумнівається у можливості повторення сухопутної атаки проти України з території Білорусі. Утім, Тихановська вказує, що продовження ракетних ударів є цілком реальним сценарієм.

"Сумніваюся, що можлива атака може статися із землі, але ракети можуть бути запущені з території Білорусі будь-якої миті... Режим Лукашенка не впевнений, що якщо він відправить війська воювати з російською армією в Україну, білоруси не перейдуть на інший бік, не сховаються і не зрадять його, тому статус-кво зручний для Лукашенка та Путіна. Путін знає, що участь білоруських військ може призвести до непередбачуваних наслідків", - сказала Тихановська.

Що відомо про військові навчання у Білорусі

Масштабні навчання військової авіації білорусів і росіян стартували 16 січня. Очікується, що вони триватимуть до 1 лютого.

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Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 16 січня заявив, що Україна наразі не фіксує збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат переконує, що повторення десантної операції на околицях Києва - сьогодні зовсім нереалістичний сценарій.

Тим часом українські військові пильно стежать за навчаннями на півночі країни і готові реагувати. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк повідомив, що триває мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач тощо.

В ISW вважають пряму участь Мінська у війні проти України малоймовірною. За їхніми даними, на кордоні Білорусі з Україною перебуває ворожа сил, але такий варіант (нападу – ред.) може бути запасним у Росії.

У Пентагоні також наразі не бачать ознаки наступальних дій з боку Білорусі.

А от польський експерт каже, що всі ознаки вказують на вступ Білорусі у війну.

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