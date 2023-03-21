Путін знає про негативний перебіг війни для нього – Білий дім

Активні бої зараз йдуть лише біля Бахмута на Донеччині.

Російський диктатор Володимир Путін знає про негативний перебіг війни для нього, оскільки понад 50% території, яку РФ окупувала від початку повномасштабної війни, було відбито силами ЗСУ.

Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"А активні бої зараз лише довкола Бахмута. І ось сьогодні 20 березня, а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони борються за це, але українці не здаються", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що США працюють над наданням боєприпасів Україні, щоб вона була підготовлена до війни наступні тижні та місяці.

Нагадаємо, 20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 350 мільйонів доларів.

Джон Кірбі також зауважив, що США продовжать підтримувати Україну, тому що поразка нашої держави коштувала б американським громадянам у майбутньому більше грошей і навіть "американської крові".

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