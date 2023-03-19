Путін знає, що ЗСУ готують для Криму "вогневий дощ", і готовий до здачі - Арестович

Колишній радник ОП звернув увагу на нетипову поведінку кремлівського диктатора під час візиту до Криму.

Путін вже подумки попрощався зі своєю імперською "перлиною" - тимчасово окупованим Кримом. Він знає, що ЗСУ в рамках контрнаступу планують завдати по півострову масований вогневий вплив.

Про це повідомив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові російським опозиціонером, блогером та правозахисником Марком Фейгіним, обговорюючи візит Путіна до окупованого Криму.

"Якщо на річницю "приєднання" Криму немає публічних обіцянок його захистити - це означає, що Путін просто не хоче "провідповідатися", - зазначив Арестович.

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Ексрадник ОП звернув увагу на те, що під час свого приїзду на півострів Путін був вельми мовчазним та не давав обіцянок забезпечити кримчанам прісну воду, захист, "міць" російської армії або хоча б уцілілий від РСЗВ HIMARS Кримський міст.

За словами Арестовича, армія РФ активно зміцнює свою оборону та риє окопи на півострові, а це також свідчить про те, що у Кремлі подумки змирилися з можливою здачею Криму.

"Ще раз побудуємо цей ланцюжок. Крим - це перлина в короні Путіна. Це вінець його 22-х річного правління, квінтесенція його політики... І ось хірургічним пінцетом у Путіна цю перлину виймають, а він навіть не намагається чинити опір", - зазначив ексрадник ОП.

Арестович прогнозує, що Україна разом із Заходом доб'ється виходу ЗСУ до адмінкордону Криму, і тоді по півострову почнеться "вогневий дощ". "Більше того, Путін прекрасно усвідомлює цю перспективу", - резюмував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя 18 березня з нагоди дев’ятої річниці анексії Криму.

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