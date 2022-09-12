Путін знає: у Кремлі вперше прокоментували поразку в Харківській області

Речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков вперше прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, який у Кремлі називають "перегрупуванням військ".

Як повідомляють засоби масової пропаганди РФ, Пєсков на запитання "Як Путін відреагував на перегрупування сил?", відповів, що російському президенту усе доповідають і так звана "спеціальна військова операція" буде тривати до кінця.

"Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії військових під час СВО (ред. - "спеціальна військова операція") доповідають верховному головнокомандувачу. Він перебуває у цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з воєначальниками. Інакше й бути не може у ході СВО. СВО триває і продовжуватиметься до досягнення тих цілей, які спочатку були поставлені", - зазначив прессекретар очільника Кремля.

Варто зазначити, що наразі у Харківській області успішно триває контрнаступ ЗСУ, які звільнили вже від російських окупантів десятки населених пунктів. Як зазначили у Генштаб ЗСУ, наразі продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, під час відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Ця тенденція зберігається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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