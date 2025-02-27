Путін знищив 800 тисяч своїх солдатів – ексміністр оборони Великої Британії

Він також висловив сумнів у тому, що президент США Дональд Трамп надасть Україні гарантії безпеки.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Володимир Путін відправив на смерть або покалічив 800 тисяч молодих росіян лише заради власного его. За його словами, російська армія зараз значно ослаблена, і її відновлення займе щонайменше два роки.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Путін насправді не має великої армії зараз. На цей час йому знадобиться близько 2 років, щоб переозброїти, оживити цю армію. Тож ми маємо деякий час у сухопутних військах, щоб продовжити модернізацію", – наголосив Воллес.

Він також висловив сумнів у тому, що президент США Дональд Трамп надасть Україні гарантії безпеки, оскільки раніше чітко заявляв про небажання цього робити.

"Ми можемо продовжити говорити про гарантії безпеки США для України. Але я не думаю, що Дональд Трамп надасть їх", – зазначив Воллес.

Колишній міністр оборони також поставив під сумнів роль Трампа у будь-яких можливих переговорах щодо України.

"Якщо Дональд Трамп відмовиться від переговорів, гарантій безпеки, військових на полі бою, військової допомоги, і, потенційно, будь-якої допомоги, він не матиме права на участь у грі. Чому хтось намагається попросити його взяти участь у переговорах?" – підсумував Воллес.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати гарантії безпеки Україні, наголосивши, що це має робити Європа, оскільки Україна є її сусідом. Він також зазначив, що США будуть продовжувати співпрацювати з Україною, адже для них важливі рідкісноземельні метали, яких багато в Україні.